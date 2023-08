ABB : Mise à niveau d'une usine de Novelis à New York

(CercleFinance.com) - ABB annonce travailler avec Novelis, l'un des principaux fournisseurs de solutions durables en aluminium afin de l'aider à mettre à niveau son système d'entraînements et de commandes tiers dans le cadre d'un projet de modernisation des friches industrielles de son laminoir à chaud d'Oswego (New York).



Pour pérenniser l'usine, ABB remplace les équipements obsolètes par de nouveaux appareillages de commutation, transformateurs, entraînements moyenne tension, moteurs synchrones moyenne tension, centres de commande de moteurs et commandes auxiliaires, tous intégrés au système de commande non-ABB existant de l'installation.



La mise en service de la mise à niveau est prévue d'ici la fin de 2023.



