Les salariés du SBF 120 ont reçu en moyenne 4.236 euros d'intéressement et de participation en 2019

(BFM Bourse) - Au cours de l'année écoulée, les 120 groupes de l'indice élargi de la Bourse de Paris ont versé au total 5,8 milliards d'euros de primes de partage de profit (participation, intéressement, abondement PEE/PERCO) à leurs salariés, un record depuis le lancement du baromètre d'Eres. Soit une moyenne de 4.236 euros par salarié.

Les primes de partage du profit versées par les entreprises du SBF 120 ont atteint un nouveau record en 2019, à 5,8 milliards d'euros, selon la huitième édition du baromètre du partage du profit réalisé par Eres, groupe de conseil spécialisé en épargne salariale. Entre 2012, année de la première édition, et 2019, le total des primes versées a ainsi progressé de près de 31%, soit en moyenne 4% de croissance chaque année (et même de 8% entre 2018 et 2019), souligne l'étude.

À ces 5,8 milliards d'euros perçus sous forme de primes par les salariés s'ajoutent le montant de dividendes versé par ces groupes aux salariés actionnaires français, estimé à près de 620 millions d'euros en 2019, en légère baisse par rapport à l'année précédente (680 millions).

"Les primes de partage de profit versées aux salariés en 2019 ont dépassé les montants records de 2018. Lorsque l’économie se porte bien, les entreprises partagent davantage leurs profits avec leurs salariés" explique Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé d‘Eres. "Les primes d’épargne salariale, en particulier l’intéressement, ont aussi un rôle en période de difficulté économique: ce sont des outils managériaux efficaces qui permettent de dynamiser la performance des grandes entreprises et de renforcer la cohésion, qui peut parfois être mise à mal en temps de crise. Selon les déclarations de Gérald Darmanin (ministre de l'Action et des Comptes publics, NDLR) l’idée du partage du profit sera au cœur de la stratégie gouvernementale pour la reprise économique à la suite de la crise de la Covid-19. C’est un bon signe !" estime Pierre-Emmanuel Sassonia.

La prime moyenne de partage du profit au sein des groupes de l'indice élargi de la Bourse de Paris s'élève à 4.236 euros par salarié en 2019, un "montant resté stable par rapport à 2018" précise Eres. Ce qui, en creux, résulte des recrutements effectués au cours de l'année écoulée qui ont gonflé les effectifs.

Le groupe de conseil observe en outre que cette prime moyenne cache de "grandes disparités entre les entreprises du SBF 120", puisque 25% des entreprises ont versé des primes inférieures à 1.000 euros par salarié, quand 12% des groupes ont distribué plus de 10.000 euros par salarié. Certains secteurs sont particulièrement généreux : c'est le compartiment du luxe qui peut se targuer, encore cette année, de verser les plus grosses primes.

Pour l'année qui vient, Pierre-Emmanuel Sassonia juge qu'il est "normal d'avoir une certaine appréhension à conclure des accords de participation et d'intéressement en temps de crise". "Il faut cependant rappeler que cette année les entreprises ont jusqu'au 31 août 2020 pour déposer leurs accords d'intéressement. Nouveauté, ces derniers peuvent être conclus pour une durée d'un an, contre trois en temps normal", un contexte qui offre exceptionnellement une "excellente visibilité sur les résultats de l'exercice, et permet davantage de sûreté sur les montants à verser en 2021" pour le compte de l'exercice 2020.

"Les entreprises disposent aussi d'un délai supplémentaire pour régler les primes de participation et d'intéressement portant sur l'exercice 2019 : elles peuvent les verser jusqu'au 31 décembre 2020. Ceci prouve la grande ambition du gouvernement vis-à-vis de ces primes en cas de crise" conclut le directeur associé d'Eres.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse