Veolia : Oddo confirme son conseil après l'accord avec Suez

(CercleFinance.com) - Oddo considère que l'accord atteint entre Veolia et Suez se fonde sur une équation équilibrée entre les deux groupes et les différentes parties prenantes, bien que surprenante dans son timing.



' Le nouveau Suez affichera un chiffre d'affaires de 6.9 MdE et un EBITDA que nous estimons en première approche de l'ordre de 1 MdE ' indique l'analyste.



' Veolia reprend plus de 10 MdE de CA, plus de 2 MdE d'EBITDA, avec une structure d'activités qui lui permet de confirmer les synergies de 500 ME du projet ' rajoute Oddo.



Dans son étude du 10 novembre dernier, Oddo tablait sur une relution à 1 chiffre en année 1 (2022) puis à 2 chiffres en année 2 (2023) et à 40% en année 3 (2024), sur la base des synergies; un ROCE combiné après impôt à moyen terme compris entre 8% et 9%.



Oddo confirme son conseil de Surperformance avec un objectif de cours de 28,50 E.



