Point recommandation des analystes : Kering, Iliad, Vinci, Renault, ...

(BFM Bourse) - Airbus (cours de clôture vendredi 129,86 euros) : Société Générale reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 157 à 155 euros.

Kering (cours de clôture vendredi 579,4 euros) : Citigroup reste acheteur avec un objectif nettement relevé de 590 à 675 euros.

Renault (cours de clôture vendredi 34,5 euros) : Commerzbank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 38 à 36 euros.

Vinci (cours de clôture vendredi 105,8 euros) : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 111,50 euros.

TF1 (cours de clôture vendredi 7,37 euros) : Barclays maintient son avis à surpondérer et relève légèrement sa cible, de 9,5 à 10 euros.

Tarkett (cours de clôture vendredi 14,3 euros) : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16 à 18 euros.

Iliad (cours de clôture vendredi 134,7 euros) : J.P. Morgan et Morgan Stanley restent à surpondérer et relèvent respectivement leur objectif de 155 à 180 euros et de 145 à 160 euros.

