Grifols : Invest Securities reste à achat, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Grifols avec un objectif de cours ajusté de 25 à 26 euros, rappelant que le groupe espagnol a livré, début mai, un commentaire qualitatif encourageant sur son activité au premier trimestre 2022.



'La collecte de plasma retrouve des niveaux d'avant crise mais l'effet tarde encore à se faire sentir sur les résultats', reconnait l'analyste qui adopte une posture plus prudente sur la marge en 2022 et intègre l'acquisition de Biotest, clôturée fin avril.



'Au cours actuel, le marché n'intègre pas justement le redressement salutaire de la collecte et l'acquisition de Biotest qui devraient conduire les marges à des plus hauts depuis 10 ans d'ici 2026', juge-t-il néanmoins.



