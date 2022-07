GoPro : Jefferies fixe son objectif à 12 $

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que les brevets récemment publiés montrent que GoPro travaille à l'amélioration du logiciel de lecture pour le contenu à 360 degrés. Le groupe devrait en effet sortir la GoPro Max 2.



Suite à cette information, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 12 $.



' Nous pensons que l'incorporation de l'IA/automatisation dans le processus de cadrage/édition est susceptible d'atténuer les points sensibles liés à l'utilisation du produit, ce qui est de bon augure pour la satisfaction des clients et donc pour la fidélisation des clients existants et l'acquisition de nouveaux clients ' indique Jefferies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.