GlaxoSmithKline : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur GlaxoSmithKline, qu'il porte de 1485 à 1540 pence, tout en maintenant une opinion 'neutre' sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker rappelle que GSK a conditionné l'atteinte de bénéfices annuels dans le haut de la fourchette de ses objectifs à une amélioration des tendances à la vaccination chez les adultes au second semestre.



Or, selon les données dont il dispose, la croissance du marché des vaccins fait effectivement son retour, mais à un rythme très progressif.



UBS évoque notamment un début de troisième trimestre 'difficile' pour Shingrix, le vaccin contre le zona de GSK, ce qui exclut selon lui la possibilité de révision à la hausse des objectifs annuels.



D'une façon plus générale, le courtier suisse rappelle que les ventes de vaccins s'avèrent souvent 'irrégulières' et 'difficiles à prédire'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.