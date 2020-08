Actia group : Recul de 23,5% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe d'électronique Actia annonce au titre du premier semestre 2020 un chiffre d'affaires en recul de 23,5% pour s'établir à 202 millions d'euros, avec un point bas atteint en avril et une reprise progressive amorcée en mai qui s'est poursuivie en juin.



Il anticipe désormais une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20% sur 2020, exclusivement due à la situation sanitaire et économique, et met en oeuvre les mesures nécessaires 'afin de poursuivre sa stratégie de croissance dans les années à venir'.



