Abivax : Résultats positifs dans la rectocolite hémorragique

(CercleFinance.com) - Abivax présente aujourd'hui les nouveaux résultats de son étude de maintenance de phase 2b en ouvert pour le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) avec une administration quotidienne de 50 mg d'ABX464 par voie orale.



Selon le laboratoire, 'ces données confirment le potentiel d'ABX464 à maintenir et à améliorer les taux de rémission clinique au fil du temps, ainsi que son bon profil de tolérance'.



'Nous sommes très contents de ces résultats qui confirment l'efficacité d'ABX464 à long terme dans le traitement de la rectocolite hémorragique', a commenté le Pr Hartmut J. Ehrlich, directeur général d'Abivax.



' Cette tendance a déjà été observée pendant l'étude de preuve-de-concept de phase 2a dans laquelle 50% des patients (ITT) étaient toujours en rémission clinique après trois ans de traitement. Ces résultats remarquables sont désormais renforcés par les données des 101 premiers patients de l'étude de maintenance de phase 2b après un an de traitement', a-t-il ajouté.



