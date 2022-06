Abivax : Résultats d'étude publiés dans la revue ARD

(CercleFinance.com) - Abivax annonce que les résultats de son étude de phase 2a dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère avec obefazimod (ABX464) ont été publiés dans 'Annals of the Rheumatic Diseases (ARD)', revue scientifique à comité de lecture.



En outre, les données de l'étude de phase 2a ont été sélectionnées pour la présentation d'un poster lors de l'Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2022, présentation par l'investigatrice principale de l'étude et prévue le mercredi 1er juin.



Actuellement, Abivax se concentre sur le développement d'obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique. Le programme de phase 3 dans cette indication est en cours de finalisation et le premier patient devrait être inclus au troisième trimestre 2022.



