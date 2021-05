Abivax : Résultats d'étude positifs dans la RCH

(CercleFinance.com) - Abivax fait part de résultats positifs de l'étude clinique d'induction de phase 2b et de données préliminaires positives de la phase de maintenance dans la rectocolite hémorragique (RCH), avec son ABX464. Il prévoit d'initier la phase 3 avant la fin de l'année.



Les premières données de la phase 2b ont montré une efficacité clinique statistiquement significative sur le critère d'analyse principal et les critères secondaires clés ainsi qu'un bon profil de tolérance pendant les huit semaines du traitement d'induction.



En outre, les données intermédiaires provenant de 51 premiers patients traités dans l'étude de maintenance en ouvert ont montré une amélioration encore accrue et durable de la rémission clinique et des résultats endoscopiques après 48 semaines.



