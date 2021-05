Abivax : RBC reste à 'surperformance', objectif 22 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC Capital Markets maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 22 euros sur Abivax suite à la publication par la société biotechnologique de résultats de phase 2 'positifs' dans le traitement de la rectocolite hémorragique.



Selon le courtier canadien, ces données constituent une bonne nouvelle pour le cours de Bourse sachant que le critère d'évaluation principal comme les critères secondaires clés ont été atteints.



'S'il s'agit de solides résultats, l'absence d'efficacité améliorée dans le cas de doses plus élevées laisse penser que la relation dose-effet reste dans une certaine mesure nébuleuse', tempère toutefois Royal Bank of Canada.



Abivax prévoit d'initier le programme clinique de phase 3 avec ABX464 dans le traitement de la rectocolite hémorragique d'ici à la fin de l'année. Le titre bondit actuellement de 37%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.