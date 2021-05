Abivax : Oddo réitère son conseil après l'étude clinique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Abivax fait part de résultats positifs de l'étude clinique d'induction de phase 2b et de données préliminaires positives de la phase de maintenance dans la rectocolite hémorragique (RCH), avec son ABX464. Il prévoit d'initier la phase 3 avant la fin de l'année.



' Ceux-ci ressortent statistiquement significatifs sur le critère principal : réduction du Mayo score modifié après 8 semaine d'induction et ce à chacune des 3 doses testées ' souligne Oddo.



' Nous notons que les valeurs obtenues (encore une fois entre 17,5% et 27,9%) se comparent favorablement par rapport aux produits concurrents, notamment Stelara de J&J ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son conseil Surperformance et son objectif de cours de 45 E.



' Nous nous attendions à une phase 2b positive compte tenu des résultats précédents de phase 2a. Ils confirment notre vision qu'ABX464 présente un potentiel commercial au pic de près de 6 MdE sur les 3 indications dans lequel le produit est développé ' indique le bureau d'analyses.



