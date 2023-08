Abivax : Oddo BHF reste à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 30 euros sur Abivax, au lendemain de l'annonce d'un accord de financement qui étend l'horizon de cash de la société biopharmaceutique 'jusqu'à fin du deuxième trimestre 2024 au minimum'.



Il rappelle que ce financement pouvant atteindre 150 millions d'euros comprend deux opérations de financements structurés, dont la moitié auprès de Kreos Capital/ Claret European Growth Capital et le reste souscrit par Heights Capital Management.



L'analyste se dit en outre 'convaincu par les bénéfices cliniques qu'apportent obefazimod aux patients atteints de RCH suite aux excellents résultats de phase IIb obtenus lors de la phase d'induction et de maintenance, qui viennent dérisquer en partie la phase III'.



