Abivax : Le titre s'envole, résultats positifs sur l'ABX464

(CercleFinance.com) - Abivax s'envole en Bourse ce mercredi après avoir dévoilé les résultats cliniques positifs d'une étude de phase 2a de sa molécule vedette, l'ABX464, chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.



A 10h40, le titre de la société de biotechnologie bondit de plus de 12% et signe la plus forte hausse de l'indice CAC Mid & Small.



'Après avoir annoncé des résultats positifs de phase 2b dans la rectocolite hémorragique fin mai, la société annonce ce jour les résultats positifs de la phase IIa dans la polyarthrite rhumatoïde, une autre maladie auto-immune', indiquent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Dans un communiqué publié dans la matinée, l'entreprise fait effectivement part 'd'excellents résultats d'efficacité et de tolérance' avec ABX464 à l'issue de l'essai clinique de phase 2a pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.



Le critère principal d'évaluation de l'étude a été atteint, démontrant une bonne tolérance de la dose administrée une fois par jour durant les 12 semaines du traitement.



Et bien que la taille de cette étude conduite sur 60 patients n'ait pas permis de montrer une différence significative sur les critères d'efficacité, le médicament s'est révélé 'statistiquement supérieur' au placebo sur le critère secondaire clé, souligne Abivax.



Fort de ces résultats, la société biotechnologique dit se préparer à démarrer un programme clinique de phase 2b dans la polyarthrite rhumatoïde début 2022.



Malgré toutes ces bonnes nouvelles, le titre accuse encore une baisse de l'ordre de 5% depuis le début de l'année.



