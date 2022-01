Abivax : L'EMA entérine le programme clinique de phase 3

(CercleFinance.com) - L'action Abivax grimpe de plus de 7% jeudi à la Bourse de Paris après un avis favorable de l'Agence européenne du médicament (EMA), qui soutient l'avancement du programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique.



L'autorité sanitaire a estimé que le programme pivotal de phase 3 ne soulevait aucune question sur la sécurité clinique et considéré que les doses de 25 mg et 50 mg (dose la plus élevée) d'ABX464 étaient 'adéquates' pour mener les études d'induction et de maintenance.



En novembre dernier, la biotech avait déjà reçu une réponse favorable de la part de l'agence réglementaire américaine (FDA).



Abivax rappelle qu'il a enregistré de 'très bons résultats' dans le cadre de ses études de phase 2a et 2b, notamment en ce qui concerne les données de rémission clinique.



