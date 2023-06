Abivax : L'action va intégrer les indices MSCI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Abivax s'inscrit en baisse vendredi matin malgré l'annonce de l'ajout du titre dans les indices MSCI, une entreprise de services financiers qui établit des indices boursiers.



Dans un communiqué, la société de biotechnologies estime que cette inclusion, effective depuis le 1er juin, reflète la reconnaissance de la solidité de ses performances, mais aussi sa liquidité et sa capitalisation boursière.



Depuis le début de l'année, le titre Abivax s'est envolé de plus de 146%, ce qui porte sa valorisation à plus de 640 millions s'euros à l'heure actuelle.



L'entreprise, dont le principal candidat est actuellement en phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique, ajoute que cette intégration va lui donner l'opportunité de davantage se faire connaître auprès de la communauté financière internationale.



L'arrivée de nouveaux titres dans les indices MSCI oblige souvent les fonds indiciels à acheter les valeurs entrantes pour vendre les actions qui en sortent.



Vers 11h10, le titre Abivax chutait de 5% après son parcours exceptionnel de début d'année, alors que l'indice CAC Mid & Small avançait au même moment de 0,2%.



