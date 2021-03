Abivax : En plongeon après l'arrêt d'une étude dans la Covid

(CercleFinance.com) - Abivax plonge de 22% après l'annonce, en fin de semaine dernière, de l'arrêt de l'étude miR-AGE de phase 2b/3 chez les patients Covid-19 à risque élevé, conformément à la recommandation du Data Safety and Monitoring Board, pour raison de manque d'efficacité.



'En effet, le taux de progression vers l'aggravation de la maladie ou le décès s'est avéré plus faible que prévu (10,1%) sans différence observée entre les groupes ABX464 et placebo', explique le laboratoire, précisant toutefois qu'ABX464 'est sûr et bien toléré'.



Cet arrêt n'a pas d'impact sur le développement d'ABX464 dans les maladies inflammatoires chroniques. Les résultats des études de phase 2b en rectocolite hémorragique et de phase 2a en polyarthrite rhumatoïde sont attendus au deuxième trimestre 2021



