Abivax : Deux financements structurés pour 150 millions

(CercleFinance.com) - Abivax annonce avoir conclu deux financements structurés pour un montant total maximum de 150 millions d'euros (jusqu'à 75 millions chacun) après de Kreos Capital et Claret European Growth Capital, d'une part, et de Heights Capital Management, d'autre part.



La société biopharmaceutique explique que ce capital supplémentaire vient en soutien de sa priorité stratégique qui consiste à achever son essai clinique mondial de phase III pour obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérée à sévère.



'Sur la base de nos hypothèses actuelles et des 27 millions d'euros qui seront reçus lors du tirage des premières tranches, nous estimons que notre horizon de trésorerie s'étend jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024', indique son directeur financier Didier Blondel.



