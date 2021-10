Abivax : Degroof Petercam voit un potentiel de 80%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Abivax, assortie d'un objectif de cours de 54,4 euros faisant apparaître un potentiel de hausse de 80%.



Dans une note de recherche, la banque privée belge estime que les résultats d'efficacité à long terme de l'étude de phase 2b concernant ABX464 dans la rectocolite hémorragique sont 'encourageants' et qu'ils justifient le lancement d'une étude de phase 3.



Suite aux récents avertissements lancés par la FDA américaine sur les inhibiteurs des Janus Kinases, Degroof Petercam juge par ailleurs positif que les effets secondaires rapportés aient été 'acceptables' et 'transitoires', que ce soit à court ou long terme.



La banque évoque ainsi un profil risque/rendement favorable positionnant ABX464 en bonne place pour le traitement des rectocolites hémorragiques réfractaires.



