Abivax : Degroof Petercam place son objectif sous revue

(CercleFinance.com) - Les analystes de Degroof Petercam, qui sont à l'achat sur Abivax, ont indiqué mercredi qu'ils avaient placé leur objectif de cours sur le titre sous revue après la publication de résultats cliniques encourageants dans la polyarthrite rhumatoïde.



'Après des résultats positifs de phase 2b dans la rectocolite hémorragique, les conclusions de cet essai de phase 2a soutiennent également le développement d'ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde', écrit la banque privée belge.



Les équipes de Degroof Petercam jugent toutefois qu'il est prématuré de tirer des conclusions concernant l'efficacité du médicament et préfèrent attendre la parution des résultats de l'étude de phase 2b.



'Le critère d'efficacité s'avérera essentiel, sachant que la polyarthrite rhumatoïde est un domaine ultra-concurrentiel où un grand nombre de traitement sont disponibles ou en cours de développement, dont Rinvoq d'AbbVie', rappelle la banque dans une note de recherche.



