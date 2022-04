Abivax : Annonce d'excellents résultats cliniques dans la RCH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Abivax rapporte aujourd'hui 'd'excellents

résultats cliniques' obtenus dans le cadre d'une étude de phase 2b portant sur un traitement quotidien de 50 mg d'ABX464 auprès de patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH).



L'analyse intermédiaire montre un taux de rémission clinique ' best-in-class ' de 55,3% (analyse globale) pour 217 patients après 48 semaines de traitement.



De plus, à l'issue de la première année de traitement de maintenance, un taux de rémission clinique de 65,3% (analyse globale) est atteint dans le sous-groupe de 121 patients qui bénéficiaient a minima d'une réponse clinique après l'étude d'induction de 8 semaines



'Ces résultats sont encourageants et montrent qu'ABX464 a la capacité d'induire une efficacité à court terme et, ce qui est encore plus important, de la maintenir et de l'améliorer à long terme chez

les patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère', a réagi le Pr William Sandborn, de la California San Diego School of Medicine et co-fondateur et Directeur médical de Shoreline Biosciences.



