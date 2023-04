Abeo : Ces sociétés cotées françaises qui vont le plus profiter de l'effet Jeux olympiques

(BFM Bourse) - Les Jeux olympiques et paralympiques d’été de Paris 2024 vont débuter dans moins de 500 jours. Les athlètes seront bien évidemment mis à l’honneur pendant ces 19 jours de compétition, tout comme les sociétés pour qui une participation aux Jeux olympiques représente une formidable exposition.

En 2024, Paris accueillera les Jeux olympiques pour la troisième fois de son histoire après les éditions de 1900 et 1924. A l’instar des 10.500 athlètes participant à cette XXXIIIe Olympiade, plusieurs sociétés tricolores ont bataillé pour décrocher leur ticket et ainsi prendre part à cet événement planétaire. La discrète société Abeo en fait partie.

Originaire de Rioz en Bourgogne-Franche-Comté, le groupe s’est fait un nom dans la fourniture d’équipements sportifs, fort des nombreuses acquisitions de sociétés de renommée mondiale qu'il a réalisées sur les vingt dernières années. En 2000, le groupe a fait main basse sur Gymnova, le spécialiste des équipements de gymnastique sportive. Et c’est cette marque bien connue des pratiquants de gymnastique qui a été retenue la semaine passée par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Gymnova est une marque phare des Jeux olympiques. La marque avait fourni le matériel de l’ensemble des disciplines gymniques lors des JO de Londres en 2012 puis, quatre ans plus tard, aux JO de Rio en 2016, associée avec son autre marque Spieth Gymnastics. Cette dernière a fourni les équipements pour les épreuves de gymnastique pour les JO de Tokyo en 2021.

"Un facteur de notoriété d'image"

Pour Abeo, les Jeux olympiques sont un formidable levier de notoriété. "Les Jeux olympiques restent la compétition mondiale la plus prestigieuse. C’est un facteur de notoriété d’image pour nos marques. Les organisateurs des Jeux olympiques sélectionnent les marques les plus sûres, celles qui vont garantir le meilleur niveau de pratique sportive et de sécurité de l’événement. Pour nous, participer à ces jeux est un honneur et une fierté. Aussi et il ne faut pas se le cacher, les Jeux sont un formidable support de communication", confiait son PDG Olivier Esteves à l’antenne de BFM Business.

Par contre, le contenu du contrat qui lie Abeo et le Comité olympique Paris 2024 reste confidentiel. Mais cet investissement n’est pas vain pour l’ETI française comme le rappelait Olivier Esteves: " Si nous avons signé ce contrat, c’est que nous estimons que les échanges de prestations qu’il contient seront bénéfiques au développement d’Abeo et de sa marque Gymnova".

Outre Gymnova, plusieurs autres marques d’Abeo seront présentes aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Schelde Sports a d’ores et déjà été sélectionnée pour fournir les paniers du basket-ball 3x3, un sport qui a fait ses débuts comme discipline olympique lors de l'édition des Jeux de Tokyo 2020 et qui a été retenu pour cette nouvelle édition. Schelde Sport équipera également les épreuves du basket-ball 5x5, soit la forme traditionnelle ce sport.

EP (anciennement Entre-prises) fournira les équipements pour les trois disciplines de l’escalade (bloc, vitesse et difficulté). Ce fabricant de murs d'escalade était déjà présent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 quand l’escalade est devenue un sport olympique pour la première fois. Abeo sera présent au-delà du matériel purement sportif. Sa filiale Navic équipera pour sa part les vestiaires du futur Centre aquatique olympique basé à Saint-Denis. Depuis 1956, Abeo a ainsi participé 15 fois aux Jeux olympiques à travers ses multiples marques. Bientôt seize avec la prochaine olympiade...

Paris réussis?

Les rendez-vous sportifs sont l’occasion pour plusieurs marques de gagner en notoriété. Le lyonnais GL Events qui a l’expérience de ces manifestations sportives d'envergure, sera également présent aux Jeux d’été 2024. Le leader mondial de l’événementiel et sa filiale GL Events Equestrian Sport assureront la livraison des opérations événementielles et sportives des épreuves équestres et para-équestres de Paris 2024 qui se dérouleront dans les jardins du château de Versailles.

"GL events Equestrian Sport se félicite de cette sélection de prestige pour accompagner Paris 2024 dans la réalisation des épreuves d'équitation et de para-équitation de Paris 2024. [...] GL events mobilisera son savoir-faire et son expertise pour garantir un accueil optimal et une réalisation sans faille avec, au cœur de ses préoccupations, la sécurité et le bien-être du public, des cavalières, des cavaliers et de leurs montures tout au long des épreuves", soulignait Sylvie Robert, directrice générale du groupe d'événementiel dans un communiqué.

La société lyonnaise n'en est pas à sa première olympiade. Elle avait déjà été retenue pour la conception, la fourniture, la livraison, et l’installation des infrastructures temporaires sur la totalité des sites des Jeux olympiques et Paralympiques de Rio au Brésil en 2016.

D’autres sociétés bien identifiées du grand public seront alignées sur la feuille de départ de ces Jeux organisés en France. Comme Danone, qui sera le partenaire des JO de Paris 2024. Dans le cadre de ce partenariat, le géant français de l’agroalimentaire distribuera un large choix de produits laitiers frais et d’origine végétale (Hipro, Actimel, Activia, Alpro, Danone...) à l’ensemble des populations présentes sur les sites des Jeux de Paris 2024: athlètes, volontaires, spectateurs, invités, médias.

De son côté, Fnac Darty a annoncé en début d’année 2023, la signature d’un partenariat avec le Comité d’organisation en qualité de supporteur officiel. Le leader européen de la distribution de biens culturels va fournir le village olympique en petit et gros électroménager, incluant certains produits du programme des partenaires olympiques (programme TOP) du Comité international olympique.

Le programme TOP constitue le niveau le plus élevé de parrainage olympique, rappelle le site internet officiel du Comité olympique. Il accorde à un groupe sélectionné de partenaires mondiaux des droits de marketing exclusifs, dans une catégorie donnée, aux Jeux olympiques d'été, d'hiver et aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Parmi ces sociétés, on retrouve les mastodontes Visa ou Coca-Cola qui sont prêts à ne pas regarder à la dépense en vue de renforcer leur notoriété dans toutes les compétitions majeures à portée internationale. Pour être visible des amateurs du ballon rond, ces deux marques ont par exemple dû débourser entre 50 et 70 millions d'euros par an sur 4 ans pour obtenir le titre de partenaire officiel de la FIFA, selon les données fournies par Sporsora. C'était le prix à payer pour que ces marques soient mises en avant dans les stades ainsi que dans toutes les publications officielles lors de la dernière Coupe du monde de football.

Les compétitions se jouent de plus en plus en dehors des enceintes sportives avec l’avènement du sport business. Les sommes engagées sont donc à la hauteur des enjeux financiers liées aux retombées de ces événements. Lors de la dernière olympiade organisée à Tokyo, plus de trois milliards de personnes avaient leurs yeux rivés devant leur téléviseur, selon des données de Statista. Ce sont donc autant de téléspectateurs qui sont au contact des marques pendant le temps d'une compétition. Et les annonceurs ont pris la pleine mesure de ces enjeux quitte à débourser des sommes colossales pour être visibles. Mais pour elles, le retour sur investissement est tel que le jeu en vaut la chandelle...

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse