Abc arbitrage : Grâce à la volatilité des marchés, ABC Arbitrage signe une année record

(BFM Bourse) - Récemment parvenu à dépasser pour la première fois le cap de 8 euros, le cours du seul hedge fund coté à Paris essuie des prises de bénéfices après l'annonce d'un résultat quasi record en 2020.

Comme à chaque épisode d'envolée de la volatilité et d'augmentation des volumes d'échanges, ABC Arbitrage a tiré parti de son positionnement de niche, en tant que spécialiste des stratégies d'arbitrage opérant sur toutes les classes d'actifs et l'ensemble des places financières mondiales.

Schématiquement, plus les marchés sont mouvementés et plus le groupe trouve d'opportunité de trading (l'arbitrage consistant rappelons-le à exploiter à grande échelle de minuscules aberrations de marché, par exemple un léger différentiel de cours d'une même valeur sur deux places différentes, pour générer des plus-values, sans s'exposer unilatéralement à une baisse ou une hausse). À ce titre, ABC Arbitrage a été bien servi l'an dernier. Le contexte de marché a en effet été exceptionnel, au sens le plus statistique du terme.

Des bénéfices qui doublent

"Le premier semestre de l’année 2020 se caractérise par un choc de volatilité plus violent sur le mois de mars que ce qui avait été observé lors de la crise de 2008", indique le groupe. "Ce choc, lié à la montée en puissance de la crise sanitaire, a été suivi par plus de trois mois de volatilité et de volumes au-dessus de leurs niveaux moyens des cinq dernières années. Les marchés se sont rapidement calmés grâce aux aides développées par les États et l’intervention massive des banques centrales. La situation globale est restée fébrile sur tout l’exercice avec des phénomènes de marché violents comme la rotation sectorielle de novembre 2020".

La corrélation des résultats du groupe à ces paramètres, principalement à la volatilité, ne s'est pas démentie. Ce qui se traduit en chiffre par un produit de l'activité courante de 68,8 millions d'euros, en augmentation de 85% par rapport à 2019. Le résultat net par du groupe a progressé encore plus fortement, de près de 92%, à 35,1 millions (soit 60 centimes par action au lieu de 31 centimes en 2019). Il s'agit du deuxième meilleur résultat historique, traduisant une rentabilité des fonds propres de... 24%.

La direction se propose de distribuer aux actionnaires un dividende total de 48 centimes au titre de cet exercice exceptionnel, sachant que deux acomptes de 10 centimes ont été déjà versés et qu'un troisième acompte de même montant est déjà programmé le 15 avril prochain. L'assemblée générale de juin n'aura donc plus qu'à statuer sur un solde final de 18 centimes.

Prises de bénéfices des actionnaires

Dans un contexte de pandémie mondiale, ABC Arbitrage avait lancé en tout début d'année dernière son plan ABC 2022 avec pour objectifs d’accentuer ses investissements R&D, de développer ses capacités de gestion et de construire de nouvelles stratégies capables de mieux performer sur des scénarios de basse volatilité durable - périodes qui sont jusqu'ici son talon d'Achille donc.

L’installation de cette crise sanitaire historique et la situation de krach de février-mars 2020 n’a pas changé ce plan stratégique. "Même si le groupe a dû parfois adapter ses priorités à court terme pour faire face à ce type de marchés agités, ABC arbitrage maintient sa stratégie de renforcement de ses points forts et de développement significatif de sa croissance sur ses axes historiquement plus faibles. Le début de 2021 présente encore une certaine fébrilité face aux risques de troisième vague sanitaire mais cette nouvelle année est surtout marquée par de nouveaux programmes d'injection massive de liquidités aux États-Unis et par les campagnes mondiales de vaccination intensive", souligne le fonds.

À ce stade, le groupe indique connaître "un rythme d'activité "soutenu" sur ce début d'année avec une moyenne mensuelle proche de la moyenne du rythme d’activité 2020, mais prévient qu'il est "certainement trop tôt pour faire une projection sur l’ensemble de l’exercice 2021".

En réaction à la publication de ces résultats, l'action plongeait de 4,80% à 7,73 euros vers 15h15 mardi, certains investisseurs profitant du niveau atteint dernièrement pour empocher quelques bénéfices. Sur un an glissant, le cours d'ABC Arbitrage affiche encore près de 40% de progression, l'essor des dernières semaines ayant amené le titre début mars à un nouveau sommet historique dépassant pour la première fois 8 euros (en dehors de l'époque où il cotait au marché libre, c'est-à-dire la préhistoire du titre avant 2003).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse