Ab inbev : Trimestre meilleur que prévu, prévisions relevées

(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch InBev a revu à la hausse ses objectifs financiers annuels jeudi suite à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, tirés par la bonne performance de ses trois marques 'mondiales' (Budweiser, Stella Artois et Corona).



Le premier brasseur au monde dit avoir enregistré sur le trimestre écoulé un chiffre d'affaires en hausse de 12,1% à 15,1 milliards de dollars, sur la base d'une augmentation de 3,7% de ses ventes en volumes.



A elles trois, ses marques principales Budweiser, Stella Artois et Corona ont vu leurs revenus grimper de 12,7% sur la période.



L'Ebitda normalisé (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) du groupe brassicole a quant à lui progressé de 6,5% sur un an pour atteindre 5,3 milliards de dollars, une performance légèrement supérieure au consensus.



'Il s'agit d'une bonne publication de résultats dans des circonstances qui sont difficiles (il suffit pour cela de regarder Heineken)', commentent ce matin les équipes de RBC.



Suite à ces solides résultats, AB InBev dit désormais tabler pour 2022 sur une croissance de 6% à 8% de son Ebitda, contre une estimation précédente allant de 4% à 8%.



'Le consensus visait déjà 6,6%', rappellent toutefois les analystes de RBC.



L'action AB InBev bondissait de 5,4% à 103,95 euros en début de séance à la Bourse de Bruxelles après ces résultats, se hissant de loin en tête des hausses de l'indice Euro STOXX 50.



