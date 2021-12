3m : Vers une fusion de la sécurité alimentaire avec Neogen

(CercleFinance.com) - 3M annonce avoir conclu un accord définitif en vertu duquel il se séparera de ses activités de sécurité alimentaire pour les combiner avec Neogen, moyennant une contrepartie évaluée à environ un milliard de dollars, sous réserve de la clôture et d'autres ajustements.



'Cette combinaison créera un leader innovant dans le secteur de la sécurité alimentaire avec une gamme complète de produits et un accent stratégique sur les opportunités de croissance à long terme de la catégorie', explique le conglomérat.



Neogen émettra un certain nombre d'actions au profit des actionnaires de 3M, de sorte que ces derniers détiendront environ 50,1% de la société issue de la combinaison. La transaction devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

