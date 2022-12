3m : Vers un arrêt de la fabrication de PFAS

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M annonce avoir décidé de cesser la fabrication de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et travailler à arrêter leur utilisation dans l'ensemble de son portefeuille de produits d'ici la fin de 2025.



Cette décision se fonde sur une évaluation approfondie de l'évolution du contexte, avec l'accélération des tendances réglementaires axées sur la réduction ou l'élimination de la présence de PFAS dans l'environnement et l'évolution des attentes des intervenants.



3M prévoit d'engager au titre de ces mesures des charges totales avant impôts d'environ 1,3 à 2,3 milliards de dollars, dont 0,7 à un milliard au quatrième trimestre 2022, charges principalement hors trésorerie et liées à des dépréciations d'actifs.



