3m : Un test mesure l'efficacité du nettoyage domestique

(CercleFinance.com) - 3M, via sa marque Scotch-Brite, et Phylagen, société de biotechnologie spécialisée dans la vie microbienne, lancent 'Clean Scan', une solution permettant de mesurer l'efficacité du nettoyage domestique.



Clean Scan permet de vérifier les niveaux microbiens dans les parties communes de la maison grâce à des écouvillons qui permettront aux utilisateurs de recevoir des informations quant à la propreté de leur maison et à l'efficacité de leur routine de nettoyage.



Le laboratoire Clean Scan analysera les échantillons et les clients recevront leurs résultats dans les trois jours suivant la réception du kit par le laboratoire.



A ce jour, les données scientifiques recueillies par 3M et Phylagen montrent qu'un tiers des foyers états-uniens testés présentent des traces de matières fécales humaines dans la cuisine ou la salle de bain... Des traces qui persistaient dans 50% des cas après le nettoyage.



