3m : Un outil évalue l'impact des risques sociaux sur la santé

(CercleFinance.com) - 3M Health Information Systems annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle plateforme technologique permettant aux prestataires de soins de santé de prioriser les soins et d'allouer les ressources aux personnes et populations à risque.



Baptisé 3M SDoH (pour 3M Social Determinants of Health Analytics), ce nouvel outil combine données cliniques, données sociales et données de santé de la population, offrant ainsi ' une image complète de la santé des patients ', assure 3M.



3M s'appuie notamment sur certains chercheurs affirmant que seuls 20% des résultats de santé d'un individu sont attribuables aux seuls soins médicaux, les autres facteurs étant des déterminants sociaux (logement, chômage, insécurité alimentaire, difficulté de transport...).



3M SDoH permet ainsi d'identifier les personnes ' médicalement complexes ' et de quantifier les facteurs de risques sociaux sur la santé d'une population.





