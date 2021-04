3m : Souhaite réduire sa dépendance au plastique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 3M s'engage aujourd'hui à réduire son utilisation de nouveau plastique fabriqué à partir de pétrole.



D'ici 2025, la société vise en effet à atteindre un nouvel objectif de durabilité : réduire de 125 millions de livres (soit plus de cinq fois le poids de la Tour Eiffel, précise 3M) sa dépendance vis-à-vis du plastique vierge d'origine fossile.



Pour atteindre ce nouvel objectif, 3M va innover dans les produits et les emballages de son groupe Consumer Business, annonce l'entreprise.



Les progrès comprendront l'utilisation de contenu recyclé et de plastiques biosourcés, ainsi que des conceptions visant à réduire l'utilisation globale de plastique.



Dans ce cadre, 3M continue de travailler avec ses chercheurs, ingénieurs et scientifiques, ainsi qu'avec ses fournisseurs, clients, ONG et dirigeants communautaires pour améliorer la circularité des produits et matériaux 3M.





