3m : Revers judiciaire dans l'affaires des bouchons d'oreille

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé vendredi que la justice américaine avait rejeté sa requête de mise en demeure préalable dans le cadre du dossier des bouchons anti-bruit pour applications militaires fabriqués par sa filiale Aero.



Dans un bref communiqué, le conglomérat industriel dit s'opposer à la décision prise par le tribunal des faillites du District Sud de l'Indiana et manifeste son intention de faire appel du jugement.



3M réaffirme par ailleurs sa volonté de placer Aero sous la procédure du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, une solution qu'il estime 'efficace, équitable et rapide' en vue de régler le différend.



Un nombre grandissant d'entreprises américaines ont recours à ce type de procédés, qui permet de limiter les conséquences financières d'un litige en poussant les plaignants à réclamer des indemnités moins élevées en perspective d'une éventuelle liquidation de la société.



Le mois dernier, le groupe avait passé dans ses comptes de deuxième trimestre une provision de 1,2 milliard de dollars en vue du règlement du dossier, une charge jugée insuffisante par les analystes étant donnée l'ampleur de l'affaire.



Les équipes de Credit Suisse estiment ainsi que les implications financières pour l'entreprise devraient plutôt se situer dans une fourchette allant de trois à 23,5 milliards de dollars.



De son côté, 3M assure vouloir se défendre 'vigoureusement' face à ces plaintes, déposées devant de nombreux tribunaux.



Le titre 3M, qui a perdu 9,5% à la Bourse de New York vendredi, était encore attendu en baisse de 0,5% lundi à l'ouverture.



