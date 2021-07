3m : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - 3M relève ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021, attendant désormais entre 9,70 et 10,10 dollars pour la fourchette cible de BPA, et entre +7 et +10% pour la croissance des ventes (+6 à +9% en organique et en monnaies locales).



Le conglomérat industriel fait part d'un BPA ajusté en hausse de 44% à 2,59 dollars au titre du deuxième trimestre 2021, pour des revenus qui se sont accrus de 24,7% à 8,9 milliards de dollars (+21,4% en organique et en monnaies locales).



'3M a de nouveau réalisé une croissance organique dans l'ensemble de ses groupes d'activités et zones géographiques, avec des bénéfices accrus et un cash-flow robuste (+2% à 1,6 milliard de dollars pour le FCF ajusté)', souligne le PDG Mike Roman.



