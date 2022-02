3m : Nouvelle arrivée au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé hier soir que Suzan Kereere, responsable des solutions commerciales mondiales chez Fiserv, Inc., avait été élue au sein de son conseil d'administration. Par conséquent, le conseil d'administration de 3M passe de 12 à 13 membres à compter d'aujourd'hui.



Suzan Kereere dispose de plus de deux décennies d'expérience dans la direction d'entreprises mondiales, notamment en Europe, en Australie, en Asie et en Amérique du Nord. Elle dirige actuellement Global Business Solutions chez Fiserv, une société de technologie financière et de paiement.



Auparavant, Suzan Kereere a aussi occupé divers postes de direction chez Visa (de 2016 à 2021), ou American Express (de 1988 à 2016).





