3m : Mesures judiciaires contre les profiteurs

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M indique avoir 'lancé un effort juridique offensif pour arrêter les profiteurs qui essaient de tirer avantage de la demande pour les produits 3M utilisés par les personnels de santé et les premiers intervenants'.



Le groupe a ainsi établi des hotlines à travers le monde pour prendre connaissance de fraudes suspectées, et créé des ressources en lignes pour combattre les gonflements de prix ou pour identifier les respirateurs 3M authentiques.



Dans ce cadre, 3M indique notamment avoir enquêté à partir de plus de 7.700 rapports de fraude au niveau mondial, déposé 19 plaintes judiciaires et fait retirer plus de 11.500 offres de commerce en ligne frauduleuses.



