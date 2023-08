3m : Le futur directeur général de l'entité santé est désigné

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé mardi la nomination de Bryan Hanson au poste de directeur général de ses activités de soins de santé, dont le groupe diversifié américain prévoit de bientôt se séparer.



Hanson, qui prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre, était jusqu'ici le PDG de Zimmer Biomet, une société de technologies médicales affichant un chiffre d'affaires annuel de plus de sept milliards de dollars.



A titre de comparaison, la division 'Health Care' de 3M a généré, l'an dernier, des ventes totales de quelque 8,4 milliards de dollars.



Le groupe de Saint Paul (Minnesota) prévoit par ailleurs de nommer à la présidence du conseil d'administration de sa filiale la femme d'affaires Carrie Cox, actuelle présidente du conseil d'administration d'Organon, un laboratoire spécialisé dans la santé des femmes, et administratrice de Texas Instruments.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.