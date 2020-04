3m : Lance une action en justice pour contrefaçon en Floride

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 3M annonce avoir lancé une action en justice en Floride contre une société basée à Orlando qui a tenté de vendre frauduleusement des masques de protection N95.



Le conglomérat affirme ainsi que Geftico a tenté à deux reprises de vendre des dizaines de millions de masques, probablement inexistants, à des prix grossièrement gonflés au stock national, tout en s'associant à tort à 3M.



Geftico a ensuite fait porter la responsabilité des prix à 3M, affirmant que la société avait modifié les prix 'plusieurs fois' en quelques jours seulement, alors que les prix étaient restés les mêmes.



Dans un communiqué, 3M a indiqué vouloir que Geftico cesse ses activités illégales et demande également des dommages et intérêts. Le groupe prévoit de faire don de tout dommage récupéré à des organisations à but non lucratif liées à COVID-19.





