3m : Lance de nouvelles applications éducatives

(CercleFinance.com) - 3M annonce le lancement de deux nouvelles applications, l'une à destination des étudiants, l'autre des instructeurs, fruit d'une association entre les stéthoscopes 3M Littman et eMurmur.



Dans un contexte de pandémie où l'apprentissage à distance est monnaie courante, ces applications mobiles aident les cliniciens en début de carrière à maîtriser les compétences essentielles en auscultation tout en permettant aux instructeurs de former au mieux les étudiants.



Les fonctionnalités permettent par exemple aux étudiants de bénéficier d'une aide pour identifier les bruits et les souffles cardiaques bénins et pathologiques. De leur côté, les enseignants ont la possibilité de diffuser des enregistrements de sons d'auscultation de patients réels lors de tests de groupe avec des résultats immédiats



' Avec les applications Littmann Learning et Littmann University, nous propulsons l'écoute et l'apprentissage à un nouveau niveau', a comnenté Kristi Barnett, directrice principale de 3M Medical Devices.



