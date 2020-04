3m : Jefferies a réduit ses perspectives de bénéfice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 145 $.



Jefferies a décidé de réduire encore ses prévisions de bénéfice par action de 2020 de 9% à 8,30 $ pour prendre en compte les difficultés dans l'aérospatiale, l'automobile et, dans une bien moindre mesure, le secteur de la papeterie et du bureau, atténués par l'activité dans le domaine de la santé et de la sécurité.



' Notre analyse est beaucoup plus pessimiste sur les perspectives industrielles américaines, mais nous pensons qu'il est encore trop tôt pour évaluer dans quelle mesure les moyens de relance peuvent compenser la détérioration des indicateurs que nous suivons ' indique Jefferies.



