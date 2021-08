3m : Initiative en faveur de l'apprentissage des sciences

(CercleFinance.com) - 3M annonce aujourd'hui s'engager à fournir un accès gratuit à 3M Science at Home, afin d'accompagner l'apprentissage STEM, c'est-à-dire l'enseignement des quatre disciplines suivantes: science, technologie, ingénierie et mathématiques.



3M Science at Home est constitué d'une série de vidéos d'expériences scientifiques mettant en vedette des scientifiques de 3M et des invités spéciaux utilisant des articles ménagers courants pour rendre l'apprentissage STEM aussi accessible que possible, tout en montrant aux enfants âgés de 6 à 12 ans que la science est présente à peu près partout.



'Avec 3M Science at Home, les enseignants et les familles ont un accès gratuit à des ressources qui peuvent aider à inspirer un enfant', plaide 3M.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel