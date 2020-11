3m : Hausse de 3% des ventes en octobre

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait état d'une augmentation de 3% de ses ventes totales en octobre 2020 par rapport au même mois en 2019, à 2,9 milliards de dollars, dont une progression de 2% en organique et en monnaies locales.



Le groupe de Saint-Paul (Minnesota) précise que ses ventes ont progressé pour ses divisions santé (+12%), grand public (+7%) et industriel-sécurité (+4%), alors qu'elles se sont contractées pour sa division transports-électronique (-4%).



