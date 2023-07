3m : Fourchette-cible de BPA relevée pour 2023

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, le conglomérat industriel 3M relève de 10 cents ses attentes de BPA ajusté pour 2023, à entre 8,60 et 9,10 dollars, tout en continuant de viser une croissance organique ajustée du chiffre d'affaires allant de -3% à stable.



Sur son deuxième trimestre, il publie un BPA ajusté de 2,17 dollars, en baisse de plus de 11%, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 2,3 points à 19,3% pour un chiffre d'affaires ajusté de huit milliards de dollars, en baisse organique de 2,5%.



'Nos mesures pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement et restructurer l'entreprise ont permis d'améliorer le service aux clients, de réduire les coûts et d'améliorer les marges et les flux de trésorerie', explique son PDG Mike Roman.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel