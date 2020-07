3m : Développement d'un test Covid-19 avec le MIT

(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel 3M annonce tester avec des chercheurs du MIT (Massachussetts Institute of Technology) un nouveau test rapide pour détecter le virus responsable de la maladie Covid-19.



'Une recherche accélérée est en cours pour apprendre si un appareil de diagnostic simple d'usage peut produire des résultats hautement précis en l'espace de minutes et être fabriqué en masse', explique-t-il.



L'équipe se prépare à collaborer avec le programme RADx Tech du gouvernement pour démontrer les capacités du test et le déployer aussi rapidement que possible. Le projet a reçu un financement de 500.000 dollars du RADx Tech.



