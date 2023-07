3m : Des investissements dans la filtration biopharmaceutique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'investir plus de 137 millions d'euros dans le développement de technologies de filtration biopharmaceutique en Europe, un marché en croissance rapide.



Le conglomérat industriel américain précise que cette enveloppe va permettre de financer l'amélioration des installations et des équipements ainsi que la création de 60 postes à temps plein dans ses usines de fabrication européennes.



Ce nouvel investissement vise notamment à accélérer le développement d'équipements de filtration conçus pour les applications de biotraitement et de fabrication de produits pharmaceutiques biologiques.



Grâce à ces petites molécules, les laboratoires pharmaceutiques pourront mettre au point des thérapies innovantes dans le traitement de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et certains cancers.



Le groupe rappelle que la filtration et la purification jouent des rôles essentiels dans la fabrication de médicaments biopharmaceutiques en capturant les impuretés tout en laissant passer les substances médicamenteuses nécessaires.



