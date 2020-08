3m : Croissance de 6% des ventes en juillet

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait état d'une augmentation de 6% de ses ventes totales au mois de juillet en comparaison annuelle, à 2,8 milliards de dollars. En organique et en monnaies locales, elles se sont accrues de 3% par rapport au même mois en 2019.



Le groupe de Saint-Paul (Minnesota) revendique une amélioration générale de la dynamique des ventes entre ses différentes activités et zones géographiques, avec en particulier une croissance de 11% en organique et en monnaies locales pour sa division santé.



