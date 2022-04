3m : Baisse de 10% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - 3M annonce des ventes de 8,8 Mds$ au titre du 1er trimestre 2022, soit un recul de 0,3% par rapport à la même période un an plus tôt ou une hausse de 2% en organique.



Le BPA ajusté ressort à 2,65$ contre 2,95$ un an plus tôt, soit un recul de 10%. En données GAAP, le BPA s'établit à 2,26$ en raison des frais de dépollution liés à la remise en état du site de Zwijndrecht - soit un coût de 26 cents par action - ainsi que 'des coûts liés à d'autres litiges importants' de 13 cents au premier trimestre.



'Hors investissement dans Zwijndrecht, nos perspectives financières pour 2022 restent inchangées', assure 3M qui anticipe un BPA ajusté compris entre 10,75 $ et 11,25 $ en 2022.





