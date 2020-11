3m : Atténue les complications post-opératoires, avec Prevena

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - 3M affirme que Prevena, son système de gestion des incisions, permet de considérablement atténuer les complications post-opératoires à 90 jours ainsi que les taux de réadmission chez les patients subissant une arthroplastie totale du genou, par rapport à la norme de soins (SOC).



Les patients traités avec Prevena sont ainsi quatre fois moins susceptibles de subir des complications postopératoire et trois fois moins susceptibles d'être réadmis que le groupe SOC, indiquent les données de 3M, issues de l'étude Promises.



Réduire au minimum la durée des séjours à l'hôpital est plus que jamais essentiel, notamment en cette période de pandémie, a expliqué en substance Ronald Silverman, directeur médical chez 3M.



La thérapie Prevena peut permettre de renvoyer les patients chez eux plus tôt, avec moins de complications, et en minimisant leurs chances de réadmission.



