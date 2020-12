3m : Annonce de mesures de restructuration

(CercleFinance.com) - 3M annonce qu'il prévoit d'initier des mesures de restructuration qui affecteront l'ensemble de ses activités, fonctions et zones géographiques, 'alors que l'économie mondiale évolue dans le sillage de la pandémie de Covid-19'.



Le conglomérat s'attend à prendre des charges totales avant impôt de 250 à 300 millions de dollars au titre de ses mesures, dont 120 à 150 millions au quatrième trimestre 2020 et le solde, principalement au second semestre de l'année prochaine.



Ces restructurations, qui devraient impacter environ 2.900 postes dans le monde, devraient générer selon le groupe des économies avant impôt annuelles de 200 à 250 millions de dollars, dont 75 à 100 millions en 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel