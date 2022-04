3m : Acquiert la technologie LeanTec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société 3M a annoncé l'acquisition des actifs technologiques de LeanTec, un fournisseur de solutions numériques de gestion des stocks pour le segment du marché secondaire automobile aux États-Unis et au Canada.



Cette acquisition témoigne de l'engagement de 3M envers sa ' carrosserie connectée ', l'une des plateformes numériques actives de 3M qui intègre la capture et l'analyse des données aux plateformes de produits matériels, en capitalisant sur les besoins et tendances émergents.



' Les entreprises de tous les secteurs d'activité recherchent des moyens innovants pour exploiter la puissance de la transformation numérique - et les propriétaires d'ateliers de carrosserie ne font pas exception ', explique Dave Gunderson, président de la division Automotive Aftermarket de 3M.



'Cette acquisition ajoute de nouveaux niveaux d'intégration de données et de perspectives qui permettront aux ateliers de carrosserie d'avoir une plus grande visibilité sur leurs opérations commerciales, une efficacité opérationnelle et une meilleure expérience client.'



