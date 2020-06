3m : Accord de collaboration avec HP

(CercleFinance.com) - 3M et HP ont annoncé mercredi qu'ils allaient collaborer en vue de proposer aux commerces et aux entreprises les affiches de signalisation nécessaires à la réouverture de leur activité en cette période de pandémie.



Ces solutions de signalétique - qui rappellent l'importance de la distanciation sociale ou qui relaient des messages de santé publique - sont disponibles gratuitement en ligne à partir des applications d'impression de HP.



Parmi les ressources graphiques proposées par les deux groupes figurent notamment des tapis de sol rappelant l'importance de la distance sociale, des panneaux d'orientation nettoyables et antidérapants, ainsi que des décalcomanies personnalisées pour les vitrines et les fenêtres.



