3m : Accord dans un litige sur des bouchons d'oreille

(CercleFinance.com) - 3M annonce avoir conclu un accord avec l'avocat des plaignants nommé par le tribunal pour résoudre le litige relatif à des bouchons d'oreille pour armes de combat estimés défectueux, litige impliquant le conglomérat et sa filiale Aearo Technologies.



En vertu de l'accord, qui vise à régler toutes les réclamations associées à ce dossier, le groupe industriel déboursera un montant total de six milliards de dollars entre 2023 et 2029, dont cinq milliards en espèces et un milliard sous forme d'actions ordinaires.



'Les produits en cause dans ce litige sont sûrs et efficaces lorsqu'ils sont utilisés correctement. 3M est prête à continuer de se défendre dans le litige si certaines modalités convenues de l'accord de règlement ne sont pas respectées', affirme-t-il.



Au titre de cet accord, il comptabilisera une charge avant impôts d'environ 4,2 milliards au troisième trimestre 2023. Aearo et 3M mènent activement des activités de recouvrement d'assurance pour compenser une partie des paiements de règlement.



